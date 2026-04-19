Blutende Kopfwunde, Erinnerungslücken, Täter verschwunden: Nach dem brutalen Angriff in einer Heidelberger Bahn sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen – und wertet Videomaterial aus.

Heidelberg (dpa/lsw) - Eine Gruppe von Jugendlichen hat in einer Straßenbahn in Heidelberg randaliert und einen Fahrgast krankenhausreif geschlagen. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen mit einer blutenden Platzwunde am Kopf und starken Erinnerungslücken am Samstagabend in eine Klinik. Der Mann sei nach dem Schlag sehr desorientiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe unbekannter Größe Fahrgäste belästigt und in der Bahn randaliert haben. Als eine Streife eintraf, waren die Jugendlichen bereits verschwunden. Der 28-Jährige gab an, von den Unbekannten angegangen worden zu sein. Videomaterial soll nun die Hintergründe klären. Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.