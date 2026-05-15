Feuerwehren faszinieren schon kleine Kinder mit Sirene und Blaulicht. Welche Rekordmarke die Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr übersprungen haben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg sind so beliebt wie nie: 40.136 Kinder und Jugendliche haben sich im vergangenen Jahr bei den Jugendfeuerwehren im Südwesten engagiert, wie das Innenministerium mitteilt. Damit sei ein Rekordwert mit erstmals mehr als 40.000 Mitgliedern erreicht. Der Mädchenanteil steigt demnach ebenfalls seit Jahren an und liegt mittlerweile bei 23,2 Prozent. Laut Statistik haben damit fast alle Gemeindefeuerwehren im Land eine Jugendfeuerwehr. Der Anteil liege bei rund 95 Prozent.

Die meisten Feuerwehrmänner und -frauen sind ehrenamtlich tätig

«Es ist bemerkenswert, wie groß die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement bei unserem Nachwuchs ist», sagte der damalige Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu vergangene Woche. «Die Nachwuchsarbeit spielt eine wichtige Rolle für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehren.» Strobl ist am Dienstag zum Landtagspräsidenten gewählt worden.

Insgesamt hatten die Gemeindefeuerwehren im vergangenen Jahr laut Ministerium 115.577 Mitglieder, etwa so viele wie im Vorjahr. Davon waren 112.649 Frauen und Männer freiwillig im Einsatz. Die Zahl der Brandeinsätze im Land erreichte mit 21.716 den höchsten Wert der letzten 30 Jahre.