Wer wissen will, wie der vielfach ausgezeichnete Jugendbuchautor Finn-Ole Heinrich arbeitet, sollte am Mittwoch eine der beiden Lesungen in Karlsruhe besuchen. Der Autor hat derzeit eine Poetik-Dozentur für Kinder- und Jugendliteratur an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe inne.

Finn-Ole Heinrich stammt aus Cuxhaven, studierte in Hannover Filmregie und lebt als freier Autor in Berlin. Seine Geschichten findet der 40-Jährige im Alltag. 2011 erschien „Frerk, du Zwerg!“, für das Heinrich 2023 den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt. Sein Romandebüt „Räuberhände“ (2007) wurde in Hamburg Abiturthema. Die Verfilmung der Coming-of-Age-Geschichte kam im September in die Kinos: ein Roadmovie, das aus der Gegend um Karlsruhe an den Bosporus führt.

Die erste Lesung Mittwoch um 14.30 Uhr in Hörsaal 203 (Gebäude 1, Bismarckstraße 10) bietet eine Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen und Entstehungsprozesse literarischer Werke aus erster Hand kennenzulernen. Unter anderem geht es um „Schreiben als Job“ und „Geschichtenerzählen als Notwendigkeit“. Teilnehmen kann man auch online unter www.ph-karlsruhe.de/projekte/poetik-dozentur.

Im Museum für Literatur am Oberrhein stellt er um 19 Uhr seinem ersten Erzählband „die taschen voll wasser“ von 2005 und „Gestern war auch schon ein Tag“ vor sowie einen neuen, noch nicht publizierten Text. Der Eintritt zu beiden Lesungen ist frei.