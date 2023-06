Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Regionalentscheid des Wettbewerbs Jugend musiziert lief am Wochenende in Germersheim wegen Corona wieder in digitaler Form: Bewertet wurden Aufnahmen, die Kinder und Jugendliche eingesandt hatten. Es gab etliche Sieger aus der Region.

Im Fach Violine solo gingen erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb an Svea Schloß aus Jockgrim und Leander Hennes Resch aus Barbelroth. Erste Preis ohne Weiterleitung holten Laurens Jesper Resch