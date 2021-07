Beim Wettbewerb Jugend musiziert sind in diesem Jahr pandemiebedingt die Regionalentscheide ausgefallen. Stattdessen durften ältere Jungen und Mädchen in digitaler Form auf Landesebene teilnehmen. Und für ganz junge Mädchen und Jungen gab es nun ebenfalls digital abgehaltene Ersatzwettbewerbe in den Kategorien Blasinstrumente solo, Gitarre solo und Klavier vierhändig. Erste Preise machten Marc Jurkat aus Billigheim-Ingenheim (Trompete), Stefan Schwiegk aus Kandel, Jasper Burg aus Steinweiler und Emil Jakob Glückselig aus Freckenfeld (Gitarre), Johanna Elisabeth Schmidt aus Landau (Blockflöte), Sophia Gutjahr aus Bad Bergzabern, Frederik Seibel aus Annweiler, Linda Orschel und Nelly Bauer aus Germersheim (Querflöte), Noah Dojan aus Lingenfeld (Saxofon), Nora Führer mit Maida Felic aus Maikammer sowie Carla Schik aus Landau mit Hanna Höchst aus Ludwigswinkel (Klavier vierhändig), Emma Muck aus Pleisweiler-Oberhofen sowie Luna Orschel aus Germersheim als Klavierbegleiterinnen. Zweite Preise belegten Emil Fritsche aus Germersheim, Lilli Graf aus Wörth und Anastasia Pihureac aus Bindersbach (Querflöte).