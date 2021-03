Beim Wettbewerb Jugend musiziert sind in diesem Jahr pandemiebedingt die Regionalentscheide ausfallen. Stattdessen durften Jungen und Mädchen ab Altersgruppe III in digitaler Form auf Landesebene teilnehmen. Die ersten Ergebnisse liegen vor.

Etliche Nachwuchsmusiker haben die höchste Punktzahl erreicht und dürfen mit ihrem ersten Preis am Bundesausscheid teilnehmen: Leo Klempt aus Landau (Klavier), Aerin Paul aus Landau (Klavier), Johanna Klocke aus Landau (Klavier), Jacob Klocke aus Landau (Klavier), Luna Schloß aus Germersheim (Gesang), Djamila Al-Slaiman aus Germersheim (Gesang), Julia Michaelis aus Landau (Blockflöte), Jeremia Theurer vom Taubensuhl (Blockflöte), Cosima Pietraß aus Landau (Querflöte), Silke Becker aus Landau (Querflöte), Emilie Becker aus Hochstadt (Mandoline) und Thorsten Grasmück aus Walsheim (Orgel).

Erste Preise ohne Weiterleitung zum Bundeswettbewerb machten: Maximilian-Lennart Dietrich aus Germersheim (Saxofon), Janina Steinbach aus Schwegenheim (Gesang), Matthieu Pabst aus Essingen (Mandoline), Marie Königsamen aus Herxheim (Gesang), Niklas Hermes aus Essingen (Orgel) und Nora Führer aus Maikammer (Klavier).

Zweite Preise erreichten: Svea Weber aus Jockgrim (Querflöte), Tim Colin Koziol aus Kandel (Gitarre), Lilly-Sophie Reiß aus Hördt (Gesang), Luisa Nied aus Schwegenheim (Gesang) und Marin Cosic aus Essingen (Madoline).

Dritte Preise gab’s für: Alena Saktan Muniz aus Wörth (Querflöte), Robin Strasser aus Landau (Gesang), Lennart Paul aus Landau (Klavier) und Estella Paul aus Landau (Klavier).

Der Vortrag musste als Video eingereicht werden. In ganz Rheinland-Pfalz stellten sich 322 junge Musikerinnen und Musiker in Mainz rund 90 Juroren. Der Landeswettbewerb ist noch nicht komplett abgeschlossen: Am 19. und 20. Juni stehen die Wertungen für Schlagzeug- und besondere Ensembles an. Und für die ganz junge Mädchen und Jungen soll es im Sommer in den Regionen Ersatzwettbewerbe geben.