Die zehnte Auflage der Leinsweiler Frühjahrskonzerte in der historischen Martinskirche ist gleichzeitig die letzte. Dabei erfreut sich die Reihe großen Publikumszuspruchs.

Wenn die russische Pianistin Viktoria Graf am Pfingstsonntag in die Tasten des Bechstein-Flügels greift, beschert sie dem Publikum in der pittoresken Martinskirche mit „Musik der Romantik“ mutmaßlich einen stimmungsvollen Auftakt in die zehnte Saison. Es ist ein kleines Jubiläum also, das die mit acht Konzerten wieder proper ausgestattete und mittlerweile über die Region hinaus geschätzte Reihe der Leinsweiler Frühjahrskonzerte feiern darf. Gleichzeitig freilich wird es wohl auch sein Schwanengesang. Denn wenn die Gruppe „Herby’s World“ am 21. Juni das Programm mit Klarinette, Akkordeon und großartigen Klängen aus Ländern rund um den Globus schließt, ist erst mal keine Neuauflage 2027 in Sicht.

Den Grund dafür bezeichnet Dorothee Hafer, auf deren alleinigen Schultern der erfolgreiche Kultur-Event ruht, als banal. Sie müsse einfach kürzer treten. „Ich kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr stemmen.“ Dazu sollte man wissen, dass die rührige Leinsweilerin all die Jahre nicht allein die Seele des Unternehmens, sondern seine alleinige Organisatorin und Kuratorin war. „Wir haben unser Haus verkauft und leben jetzt in Landau.“

Dorothea Hafer organisiert das Musikfest. Foto: Renate Grosse-Hartlage

„Meine Motivation vor elf Jahren – einmal mussten wir ja wegen Corona pausieren – war einfach: die einzigartige Martinskirche mit ihrem wunderbaren Instrumentalbestand, die ja durch die Musikwochen Leinsweiler auf eine jahrzehntelange Reputation blickt, zusätzlich im Frühjahr zu bespielen.“ Hafer gründete damals eigens den Verein Kultur und Kunst, dessen Vorsitz sie bis dato auch innehat. „Es brauchte ja eine Möglichkeit, Spenden einzuwerben.“

Und über die gesamte Dekade hat die rührige Seniorin von der Künstler-Akquise über Programmgestaltung, Werbung, Fundraising, Finanzverwaltung und Organisation vor Ort quasi alles in Personalunion gestemmt. „Das war eine ebenso erfüllende wie kräftezehrende Aufgabe. Jetzt kann ich das einfach nicht mehr.“

Das Leichteste, so sagt sie, waren die Engagements. Auch angesichts der oft wenig attraktiven Honorar-Aussichten allerorten habe an Künstlerinnen und Künstler kein Mangel geherrscht. „Die Atmosphäre dieses Ortes, das aufgeschlossene Publikum vermitteln ihren ganz eigenen Zauber. Auch jetzt habe ich noch Anfragen, die ich leider nicht mehr bedienen kann.“ Ob eine Nachfolge in Sicht ist? „Ein kleiner Hoffnungsschimmer glimmt in mir; es wäre schön, wenn jemand die so gut eingeführte Reihe weiterführen würde.“ Die herbstlichen Musikwochen Leinsweiler, so beruhigt sie, werde ihr Rückzug nicht tangieren. „Die ruhen auf mehreren Schultern und werden von der Kirchengemeinde verantwortet.“

Die Slevogttage sind schon eingestellt

Vor den Frühjahrskonzerten hat Dorothee Hafer bereits die Slevogttage ihres Vereins ad acta gelegt, die im Herbst mit einem mehrtägigen Veranstaltungsreigen rund um den Geburtstag des Impressionisten zur Begegnung mit Max Slevogt lud. In dem Zusammenhang bedauert sie sehr, dass ihre mehrfachen Vorstöße, Thorsten Holch als Besitzer des Slevogthofs nicht zu einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit gewinnen konnten. „Denn Slevogt gehört ebenso zur Identität dieser Gemeinde wie die Martinskirche. Und vor allem die Menschen vor Ort sollte man abholen.“

Nach dem Klavier-Rezital am Pfingstsonntag mit Werken Frederic Chopin und Aram Chatschaturjan geht es am 25. Mai weiter mit dem Hoffmann-Hammer-Trio, das „Der Freiheit ein Lied“ widmet und nicht eines. Revolutionslieder aus 200 Jahren Deutscher Geschichte sind das Thema, aber auch in selbst komponierten Liedern setzt sich das Trio mit Problemen unserer Vorfahren und der aktuellen Situation in unserer Welt auseinander.

Gut besucht war auch das Konzert der Landauer Liederleute. Foto: Richard Wagner

Ein Gipfelwerk der Tastenkunst gestaltet am 31. Mai die junge, aus dem Kosovo stammende Pianistin Fatjona Maliqi. Sie wird auf dem Bechstein-Flügel, den einst der ehemalige Landeskirchenmusikdirektor Heinz Markus der Leinsweiler Kirchenmusik vermacht hatte, mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach eines der Gipfelwerke der Tasten-Literatur interpretieren.

Mit dem Klavier setzt sich die Reihe am 6. Juni fort. Erika le Roux aus Südafrika, auf internationalem Parkett erprobt und als Musikvermittlerin geschätzt, präsentiert ihre Kunst unter dem etwas weitläufigen Titel „Musik am Abend“. Am 7. Juni gehört die Martinskirche den Blechbläsern des exzellenten Posaunenquartetts Opus4 aus Mitgliedern der Philharmonien Dresden und Halle. Die vier geben Kostproben quer durch ihr breites Repertoire „Von Bach bis Gershwin“.

Ebenfalls auf Bühnen rund um den Globus erprobt ist das in Rhodt beheimatete Künstler-Ehepaar Rebecca Rust (Violoncello) und Friedrich Edelmann, vormals Solofagottist der Münchner Philharmoniker. FagoCellissimo nennt sich das Duo, das Kammermusiken aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen vorstellt. Und, schon erwähnt: Zum Abschlussfeuerwerk pulvern Herby’s World mit „Danza“ auf spielerisch hohem Niveau rhythmisch mitreißende Stücke von irischer Folklore bis afrobrasilianischer Musik ins Kirchenschiff.

Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Eintritt ist frei. Spenden fließen in die Gagen der jeweiligen Künstler.