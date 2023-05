Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie springen und hüpfen und springen. Alle 1400 Zuschauer und noch mehr Menschen draußen an der Straße, wo manche in ganzen Familienverbänden stehen und über die Zäune spähen. Alle wollen sie Joris sehen, der am Freitag auf der Karlsruher Kulturbühne an der Messe in Rheinstetten auftritt.

Ramon Buchholz, kurz Joris, ist ein wahnsinnig sympathischer Mann von inzwischen 31 Jahren, mit wahnsinnig sympathischer Musik und mit einer so wahnsinnig sympathischen Bühnenshow,