Die TSV Lingenfeld schlägt den FV Berghausen II mit 4:1, weil Keeper Jonas Gruhn drei Strafstöße pariert? Was dem 23-Jährigen in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt gelungen ist, ist kaum zu glauben.

Herr Gruhn, Sie haben tatsächlich drei Elfmeter gehalten?

Eigentlich bin ich kein typischer Elfmetertöter. Ich hatte schon lange keinen mehr gehalten, in der Jugend war ich da besser. Es war sicher Glück dabei. Es waren drei berechtigte Strafstöße nach Foulspielen. Ich habe mich frühzeitig für eine Ecke entschieden. Bei den ersten beiden hat derselbe Schütze in dieselbe Ecke gezielt, beim dritten hat sich ein zweiter Spieler dann für die andere Ecke entschieden. Meine eigentliche Stärke sehe ich als technisch guter Torwart in der Spieleröffnung. Eine Schwäche habe ich bei Flanken und beim Herauslaufen, auch weil ich nur 1,80 Meter groß bin.

Wie ist Ihre Situation bei der TSV Lingenfeld?

Ich habe mich zu Beginn der Aktivität für meinen Heimatverein und gegen das Angebot eines benachbarten Bezirksligisten entschieden. Es war der richtige Schritt. Nach einem halben Jahr in der Reserve wurde ich Stammkeeper in der ersten Mannschaft. Das Team besteht aus vielen Lingenfeldern. Die Spieler verstehen sich gut und unternehmen auch sonst viel miteinander. Wir sind vor zwei Jahren mit 35 Punkten unglücklich aus der A-Klasse abgestiegen. Der Wiederaufstieg in dieser Saison ist das Ziel. Der Verein gehört einfach in die Fußball-A-Klasse.

Welche Ziele haben Sie?

Ich will im kommenden Jahr mein Studium der Sportwissenschaften an der Universität in Kaiserslautern erfolgreich abschließen. Dafür muss ich noch meine Bachelorarbeit schreiben. Danach möchte ich ins Berufsleben einsteigen. Optionen wären die Beschäftigung bei einem Verein, einer Krankenkasse oder einer Berufsgenossenschaft. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aktuell arbeite ich bereits als Werkstudent 20 Stunden pro Woche beim Gesundheitsamt in Germersheim.