Ein Tänzchen in Ehren, mag dem Choreografen niemand verwehren: In Straßenkleidung mischte sich Jon Lehrer am Dienstag nach gelungener Aufführung in der Landauer Festhalle unter seine acht Tänzerinnen und Tänzer und ließ sich vom begeisterten Publikum feiern, als sich die Truppe mit einer kleinen Discoeinlage verabschiedete.

Nach 2016 und 2018 war die Lehrers Dance Company aus Buffalo im US-Staat New York zum dritten Mal zu Gast in Landau – diesmal mit einer „Bernstein Celebration“. Ballettabende