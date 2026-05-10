Auf einem Tübinger Spielplatz eskaliert ein Streit, nachdem ein Mann einen Joint drehen will. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Tübingen (dpa/lsw) - Auf einem Spielplatz in Tübingen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 43-Jähriger soll sich dort zunächst einen Joint gedreht haben, woraufhin er von einer 32-Jährigen ermahnt worden sei. Es kam zu einem Streit.

Daraufhin habe der 43-Jährige die Frau beleidigt, sagte ein Polizeisprecher. Diese rief ihren 35-jährigen Ehemann hinzu und die Situation eskalierte. Ein Gerangel entstand, bei dem der 43-Jährige gewürgt worden sein soll. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Samstag wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Verletzt wurde allerdings niemand.