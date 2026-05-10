Baden-Württemberg Joint auf Spielplatz gedreht – Gerangel zwischen Männern

Blaulicht
Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild)

Auf einem Tübinger Spielplatz eskaliert ein Streit, nachdem ein Mann einen Joint drehen will. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Tübingen (dpa/lsw) - Auf einem Spielplatz in Tübingen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 43-Jähriger soll sich dort zunächst einen Joint gedreht haben, woraufhin er von einer 32-Jährigen ermahnt worden sei. Es kam zu einem Streit.

Daraufhin habe der 43-Jährige die Frau beleidigt, sagte ein Polizeisprecher. Diese rief ihren 35-jährigen Ehemann hinzu und die Situation eskalierte. Ein Gerangel entstand, bei dem der 43-Jährige gewürgt worden sein soll. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Samstag wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Verletzt wurde allerdings niemand.

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