Bevor er zur Open-Air-Bühne an der Karlsruher Messe in Rheinstetten kommt, hat Johannes Oerding beim Zeltfestival Rhein-Neckar in Mannheim vor 2000 begeisterten Zuschauern ein zweistündiges Live-Feuerwerk abgebrannt. Der Popsänger hatte alle seine großen Hits im Gepäck und bewies, dass man auch aus dem ersten grauen Haar etwas machen kann.

Johannes Oerding beendete seine Show mit einer Premiere der gefühlvollen Ballade „Bis der Himmel uns bestellt“. Oerding, auch bekannt aus TV-Formaten wie „Sing meinen Song“