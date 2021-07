Johanna Schüler hat beim 8. Tenniscup des TC Rülzheim das Halbfinale erreicht. Die 14-Jährige aus Sondernheim, die in der A-Klasse-Mannschaft des BASF TC Ludwigshafen spielt und bei Turnieren hin und wieder für den von ihrem Vater Sascha Schüler geführten TC Germersheim antritt, besiegte am Mittwoch ihre 17 Jahre alte Vereinskollegin Ayse San mit 6:3, 6:1. In der deutschen U14-Rangliste 2020 war Schüler 121. Ihre Halbfinalgegnerin wird am Donnerstag um 15 Uhr ermittelt, Lena Kathary von BW Herxheim spielt gegen Carolin Fischer vom TV Rheinzabern. Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag, 15 Uhr, Maja Bertenbreiter (TTC Germersheim) und Laura Magenreuter (TC Neuburg), die sich mit 6:3, 6:3 gegen die an zwei gesetzte Lisa Kühner (BASF TC) durchsetzte.

Die Halbfinals am Freitag bei den Herren: um 17 Uhr Daniel Klupp (TC Römerberg) - Jonas Reichling (TSG Godramstein), um 19 Uhr Aaron Schmitt (BW Herxheim) - Jonas Herrmann (TC Neureut). Bei den Herren 30 ist der an eins gesetzte Alexander Antrett von SW Landau ausgeschieden. Der 125. der deutschen Rangliste M40 scheiterte mit 6:1, 5:7, 4:10 an Dennis Schuppel vom TC Offenbach, der am Donnerstag um 19 Uhr im Viertelfinale antritt. Bei den Herren 40 trifft der an eins gesetzte Christian Sand (Altlußheim) am Donnerstag um 17 Uhr auf Alexander Link vom TC Bickenbach.