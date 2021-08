Schwere Bühnenelemente herumheben, heiße Scheinwerfer ausrichten, das Timing für die Musikeinspielung erwischen und die Übersicht am Mischpult bewahren – ein schwieriger Job, den Johanna Kraus gewählt hat.

Johanna Kraus ist beim Chawwerusch-Theater so was wie eine Premiere: Seit August ist sie die erste weibliche Auszubildende der freien Bühne in Veranstaltungstechnik. Auch wenn ihre dreijährige Ausbildung am Anfang etwas stockend angelaufen ist, weil es wegen Corona kaum Vorstellungen gab, ist die 22-Jährige begeistert von ihrer Arbeit.

Schon seit 2014 war die Ausbildungsstelle frei aus Mangel an einem geeigneten Kandidaten. In den vergangenen Jahren hat das Theater die Lücke immer wieder durch einen Bundesfreiwilligendienstler gefüllt. Den aktiven Teil ihrer Ausbildung absolviert Johanna Kraus im Herxheimer Chawwerusch, den theoretischen Unterricht bekommt sie als Blockunterricht in Mainz. Sie packt im Theatersaal und auf Gastspielen mit an und hilft auch im Theaterbüro mit.

Bis zu zwölf Scheinwerfer gehen mit auf Reise

Bevor im Theater der Vorhang aufgeht, muss eine Menge vorbereitet werden. Das Bühnenbild wird aufgebaut, und vor allem die Techniker sind dann gefragt. „Licht und Ton werden von der Bühne zum Mischpult gelegt, und von dort aus kann man jeden Scheinwerfer und jedes Mikrofon steuern“, erzählt Johanna Kraus. Die verschiedenen Lichtstimmungen, die im Stück gebraucht werden, sind programmiert und können von den Technikern einfach abgerufen werden. Trotzdem müssen die Scheinwerfer an jedem neuen Ort erst richtig eingestellt werden.

An manchen Spielorten kann das Team um Technikchef Thomas Kölsch auf Scheinwerfer zurückgreifen, oft müssen sie aber auch mitgeschleppt werden. Je nach Stück hat das Chawwerusch-Theater bis zu zwölf Scheinwerfer im Gepäck. Und für jeden einzelnen muss der richtige Platz gefunden werden. „Beim Licht ist es wichtig, dass die Darsteller gut zu sehen sind“, erzählt die Azubine.

Als Hilfe dient ein Skript

Am spannendsten sei es, den Ton einzurichten, sagt Johanna Kraus. „Ich finde es interessant, auf was man alles achten muss, damit es überall im Zuschauerraum gleich gut klingt. Da kann man zum Beispiel mit den Höhen und Tiefen arbeiten“, erzählt sie begeistert. Beim Live-Hörspiel „Jugend ohne Gott“ erzeugt ein Musiker verschiedene Geräusche, dafür gebe es extra unterschiedlich empfindliche Mikrofone.

Und dann gilt es noch, während der Aufführung den richtigen Zeitpunkt zu treffen. „Der Techniker hat ein Skript, in dem der Text steht und genau eingezeichnet ist, wann was auf der Bühne passieren wird und wann was wie auszusehen hat“, erzählt Johanna Kraus. Das sei wichtig, denn oft diene den Schauspielern das Licht als Orientierung auf der Bühne, und die Lichtstimmung ist ein wichtiger Teil der Atmosphäre.

Azubine bei Gastspiel in Darmstadt kennengelernt

Technikchef Thomas Kölsch sagt, dass laut Industrie- und Handelskammer nicht viele Betriebe in Rheinland-Pfalz zurzeit in Veranstaltungstechnik ausbilden. Früher sei der Job sehr beliebt gewesen, aber das habe schwer nachgelassen: Bei der ersten Ausschreibung habe es noch 35 Bewerbungen gegeben, bei der nächsten nur noch fünf. Thomas Kölsch freut sich, jetzt wieder die Möglichkeit zu haben, jemanden für den Beruf zu begeistern.

Das Chawwerusch hat die gebürtige Darmstadterin während ihres Bundesfreiwilligendienstes im Kulturzentrum „Bessunger Knabenschule“ in Darmstadt kennengelernt, wo die Herxheimer aufgetreten sind. Auch ein Praktikum hat Johanna Kraus bereits bei einem Veranstaltungstechniker gemacht, der unter anderem für die Frankfurter Buchmesse arbeitet.

Improvisationstalent ist gefragt

Bisher ist die 22-Jährige sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. Fast jede Woche war sie mit dem Ensemble unterwegs und durfte den Technikern über die Schulter schauen. Mit ihr sind sie jetzt zu fünft im Technikteam. Im Vergleich zu anderen Theatern müsse man sehr flexibel sein und improvisieren lernen, sagt die Azubine. Sie ist sicher, dass sie hier viele Erfahrungen sammeln kann, und hofft, einmal bei einer ganzen Inszenierung dabei zu sein und für die Technik mit verantwortlich zu sein. „Ich möchte das mal als ganzes Paket mitbekommen. Von den aller ersten Proben bis zum fertigen Stück.“