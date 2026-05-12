Zur Kur im Hotel Mama: Joachim Meyerhoffs grandiosen Roman bringt das Badische Staatstheater Karlsruhe als Solo für Anne Müller auf die Bühne.

Glücklicher hätte der Premierentermin nicht gewählt werden können. Am Karlsruher Staatstheater kam zum Muttertag ein Werk auf die Bühne, das sich rund um eine wahre Mustermama rankt: Meyerhoffs Roman „Man kann auch in die Höhe fallen“ von 2024 behandelt das Verhältnis des Autors zu seiner zwar hochbetagten, aber überaus agilen Mutter.

Meyerhoffs Buch bildet als sechster Band den (einstweiligen) Schlusspunkt einer autobiografischen Romanreihe „Alle Toten fliegen hoch“, in der der Autor (und sehr erfolgreiche Schauspieler) seit 2011 seine Wege und Abwege zur und auf der Bühne so unterhaltsam wie hintergründig beschreibt. Nach Jahren an der Wiener „Burg“ und einem leichten Schlaganfall steckt Meyerhoff in einer Lebenskrise und nimmt Zuflucht bei seiner greisen Mutter, die in der Nähe der Ostsee ein großes Anwesen bewohnt und bewirtschaftet. Ihr will er bei der Arbeit helfen und erhofft sich davon seelische Gesundung. Ein Irrtum, wie sich herausstellt, denn die alte Dame ist „kerngesund, offensiv vital, sah mit ihren sechsundachtzig Jahren fantastisch aus und kam bestens alleine zurecht“. Sie braucht seine Hilfe durchaus nicht, er aber ihre.

Allmählich findet der Sohn, indem er sich ganz auf den eigenwilligen Lebensstil der Mutter einlässt, wieder zu sich, glättet seine innere Zerrüttung und kann sogar die Arbeit an seinem Theaterroman „Scham und Bühne“ wieder aufnehmen. Das alles erzählt Meyerhoff in dem Buch mit einer sprühenden Mischung aus beiläufigen Episoden und amüsanten Berichten, Persönlichem, Familiärem und Beruflichem, groteskem Humor und tragikomischen Elementen. Dabei verbindet er hintergründige Beobachtung und kluge Ironie mit ausgeschmückten Erinnerungen und köstlich pointierten Anekdoten, in denen er keineswegs immer als strahlender Held erscheint. Und siehe: Die Kur im Hotel Mama schlägt an.

Foto: Felix Grünschloß

Soweit die Vorlage, die freilich keine dramaturgisch strukturierte Spielanleitung für ein szenisches Geschehen ist, sondern als Roman eher ein Angebot an das Theater, aus dem sich eine Inszenierung bedienen kann. Der renommierte Regisseur Jan Bosse, der „Man kann auch in die Höhe fliegen“ mit der Schauspielerin Anne Müller als furioses Solo inszenierte, folgt in großen Zügen dem Konzept, das er schon 2024 in Karlsruhe mit seiner Spielart von Meyerhoffs Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ entwickelt hat.

Schauspieldirektor Claus Caesar hat als gelernter Dramaturg mit dem Regisseur das reichhaltige Original als Steinbruch genutzt für ein üppig wucherndes, gut 100-minütiges Bühnenwerk. Sein Rezept, das der „Lücke“-Aufführung und der dort erkennbaren Bosse-Handschrift auffällig gleicht: drastische Kürzung der Vorlage, Streichung aller Rollen (außer Mutter und Sohn), grelles Augenpulver durch technische Spielereien und Kostümzauber zwischen Rüschen und Pleureusen, Verfremdung durch bizarre Zutaten und immer wieder hochtouriger Leerlauf.

Foto: Felix Grünschloß

Das wirkt wie eine Fortsetzung der unterhaltsamen „Lücke“ von 2024, ist nun aber noch weiter vom Text entfernt. Denn wieder spielt Anne Müller in bewusster Fehlbesetzung beide Rollen, hastet durch die Szenen, verwischt Unterschiede zwischen Spiel und Kommentar, verliert sich in inneren Monologen, bezieht das Publikum in ihre Moderation ein, führt das Theater als Theater vor, ist mal komisch und mal verschmitzt – und meistens doch zu fahrig, um ihre darstellerischen Mittel zu bündeln. Die Aufführung wirft immer wieder die Frage auf, wer hier wen hätte zügeln sollen – der ratlose Regisseur, der den Text durch überbordende Einfallslust bis zur Unkenntlichkeit auffrisiert, oder die entfesselte Schauspielerin, die unbedingt zeigen will, was sie noch alles kann – bis zum Überfluss.

Vieles geht verloren, und wer das Buch nicht kennt, hat mit diesem übergriffigen Regietheater seine liebe Not, zumal Müller bei allem forcierten Rampendrang ihren zarten Kleinmädchen-Ton, mit dem sie beide Rollen und ihre Erzählungen versieht, nur wenig moduliert und oft unverständlich bleibt. Leider gibt das schön bebilderte Programmheft keinerlei Handreichungen zur Erhellung des Konzepts, und auch das Theater verzichtet wieder einmal auf wünschenswerte Einführungen vor Beginn der Vorstellung.

So verharrt denn die Einstudierung in oberflächlicher Unterhaltsamkeit und stiftet nur gelegentlich Akzente wie die Tanzeinlage mit einer ferngesteuerten Bohnermaschine. Eine Szene mit einer Chorprobe der Mutter verkommt zu einer sarkastischen Pingpong-Parade und veralbert den frommen Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ zu einer kitschigen Persiflage im Strahlenglanz einer Eier-Krone. Für nachhaltige Momente sorgt der Pianist Matthias Flake, der im Flauschpelz als Maulwurf auch eigene Lieder beisteuert, in denen er etwa einen Hölderlin-Text (dem auch der Stücktitel entstammt) über das Geschick großer Dichter besingt, oder mit einem drolligen Couplet der Mutter „Wenn ich etwas koche oder back“ für Lacher sorgt.

Also doch kein Stück zum Muttertag. Wer Meyerhoffs Mutter-Roman genießen möchte, sollte vielleicht lieber zum Buch greifen.

Termine

Nächste Vorstellungen am 17. und 23. Mai sowie am 6. und 26. Juni.

