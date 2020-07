Die 24 Meter hohe Drive-in-Bühne an der Karlsruher Messe in Rheinstetten zählt zu den größten Open-Air-Bühnen Deutschlands in diesem Sommer. Und künftig dürfte dort auch mehr richtiger Applaus erklingen. Denn die Anzahl der Sitzplätze vor der Bühne wurde nach Lockerungen der Corona-Auflagen aufgestockt. Das teilen die Veranstalter mit.

Das 30.000 Quadratmeter große Areal des Parkplatzes P 3 ist gestartet mit Platz für rund 800 Autos und 99 Open-Air-Sitzplätzen. Nach den Lockerungen vom Mittwoch dürfen jetzt 250 Zuschauer vor der Bühne Platz nehmen, und ab dem 1. August sollen es sogar 500 sein. Die Bühne wird von einem Bündnis lokaler Kulturschaffender, Veranstaltungstechnikfirmen und der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH getragen.

Die Drive-in-Bühne soll bis September stehen. Weiter geht es nach dem Freitag-Konzert von Culcha Candela mit dem Programm am Samstag, 11. Juli, mit einem Auftritt von Babbelgosch Bülent Ceylan. Der Auftritt von Felix Jaehn am Samstag, 4. Juli, ist kurzfristig abgesagt worden.

Am 16. Juli wird’s klassisch. Da kombinieren die acht Posaunisten der Trombone Unit aus Hannover alte und zeitgenössische Musik, Originalwerke und Adaptionen. Gegründet wurde das Oktett 2008 von acht Freunden aus der Talentschmiede von Professor Jonas Bylund an der Musikhochschule Hannover. Die Musiker spielen alle in deutschen Spitzenorchestern.

Am 18. Juli stehen die beiden Techno-DJs Klaudia Gawlas und Felix Kröcher auf der Drive-in-Bühne an den Messehallen. Und am 19. Juli stellen die Deutschrapper Die Orsons ihre neue Platte „Tourlife4Life“ vor, die zwei Tage vorher herauskommt. Das Album ist auf der Herbsttour 2019 entstanden. Im Nightliner gab es ein über dem Busfahrer ein kleines Studio, in dem kleine Geschichten und Erlebnisse der Tour direkt in Musik verwandelt wurden.

Fünfeinhalb Jahre nach dem Erfolg von „Russisch Roulette“ meldet sich der Deutschrapper am 5. Juni zurück. Der Titel „Das weiße Album“ Reverenz an die Beatles. Am 24. Juli präsentiert der Baba Songs wie „Bolon“, „RADW“, „1999 Pt. 5“, „1999 Pt. 6“ und „Conan x Xenia“ mit seiner Reißnagelstimme.

Am 1. August soll der Parkplatz zur Rave-Arena werden. Unter den Namen „Electric Monk“ wollen drei Top-Leute ihrem Publikum kräftig einheizen: DJ Hell, Konstantin Sibold und Shahrokh Dini. DJ Hell startete seine Karriere 1978 in München und gehört mit seinem Mix aus Darkwave, Goth, Detroit Techno und Electro heute zu den bekanntesten deutschen Techno-DJs der Welt. Konstantin Sibold war 2009 der jüngste Resident-DJ jemals im legendären Stuttgarter Club „Rocker 33“ und wurde 2013 als Produzent „Newcomer of the Year“. Shahrokh Dini verbuchte große Erfolge mit seinem Album „Dripping Point“ und steht mit seiner neuen EP „Tacky Dreams“ bereits in den Startlöchern.

Ex-Bro’Sis-Sänger Giovanni Zarrella präsentiert am 21. August sein erstes Popschlager-Album „La vita è bella“, auf dem er Hits der jüngeren deutschen Musikgeschichte in der Sprache seines italienischen Elternhauses neu interpretiert – darunter Klassiker wie „Jenseits von Eden“ von Nino de Angelo und Songs wie „Das Beste“ von Silbermond.

Info

Programm und Ticket gibt’s online unter . Keine Abendkasse. Konzertbeginn ist jeweils um 21 Uhr, beim Rave am 1. August um 19 Uhr.