Die Winterjacken dürfen im Südwesten vorerst im Schrank bleiben. Es wird wärmer im Land. Aber auf einen goldenen Oktober sollten nicht alle hoffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Baden-Württemberger können in den kommenden Tagen nach Feierabend noch einmal einen Biergarten ansteuern: Ein Hochdruckgebiet kommt in den Südwesten und bringt Temperaturen, die zum Draußensitzen laden. Das gilt allerdings nur eingeschränkt und vor allem nachmittags. Insbesondere an höher gelegenen Orten und im Bergland könne es sehr freundlich werden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In den kommenden Nächten und Vormittagsstunden ist laut DWD vielerorts mit Nebel und Hochnebel zu rechnen. Die trübe und feuchtkalte Grundstimmung kann sich laut dem Meteorologen mancherorts teils zäh halten. Vorwiegend gilt das für die Niederungen und Flusstäler: Oberschwaben, Bodenseeraum, Rheintal, Donau und Neckar. Die Hoffnung auf einen goldenen Oktober sei da wohl fehl am Platz - und Blätter an den Bäumen hingen dort vermutlich vor einem grauen Hintergrund.

Wo sich die Nebel auflösen, kann es aber freundlich werden - und von Tag zu Tag wärmer. Am Dienstag können es dann bis zu 18 Grad werden, am Mittwoch bis zu 19 und am Donnerstag schließlich bis zu 21 Grad. Am Freitag und Samstag gehen die Temperaturen mit maximal 18 Grad dann wieder leicht zurück, ehe am Sonntag noch einmal die 20-Grad-Marke geknackt werden könnte. Zum Beginn des Wochenendes soll es in der Südhälfte regnen, am Samstag ist es dann wohl verbreitet unbeständig.