Früher war er ein Toreverhinderer. Inzwischen ist Jens Appelzöller (32) ein Mann für Tore. Der Medizintechniker hat schon zehnmal für die SG Albersweiler/Eußerthal in der Fußball-C-Klasse West getroffen. Seine Mannschaft steht mit dem SV Kapellen/Drusweiler ganz oben in der Tabelle.

Herr Appelzöller, sind Sie schon immer so treffsicher?

Bis zur B-Jugend war ich in Offenbach. Da wurde ich von Trainer Hans Morio als Abwehrspieler ausgebildet. Als ich mit 17 Jahren in die erste Eußerthaler Mannschaft wechselte, wurde ich als Manndecker oder auf der Sechserposition eingesetzt. Mit zunehmendem Alter bin ich immer weiter nach vorne gerückt. Jetzt spiele ich im offensiven Mittelfeld. Den jungen Buben komme ich nicht immer hinterher, doch ich kann viel mit meinem Stellungsspiel ausgleichen.

Warum läuft es so gut?

In dieser Saison ist der Wille da, für den Mitspieler ein paar Meter mehr zu gehen. Zudem kamen einige gute Spieler aus der Jugend dazu. Trainer Daniel Herbst hat mit Erfolg von Manndeckung auf Viererkette umgestellt. Spielleiterin Jasmin Schüler hält dem Trainer komplett den Rücken frei. Zu Beginn der Spielgemeinschaft hatte ich Bedenken, weil die Rivalität zwischen beiden Vereinen doch sehr groß war. Aber es hat sich eine tolle Kameradschaft entwickelt. Wir spielen aktuell in Albersweiler, weil Wildschweine den Platz in Eußerthal zerstört haben.

Sie haben sich für das kommende Jahr viel vorgenommen?

Ja, das stimmt. Ich möchte heiraten und eine Familie gründen. Wir suchen gerade in Eußerthal oder Albersweiler ein Haus oder einen Bauplatz. Mit meiner Mannschaft will ich in die B-Klasse aufsteigen und dann mithelfen, uns dauerhaft dort zu etablieren. Ich möchte noch zwei oder drei Jahre Fußball spielen. Ich hoffe, dass die Gesundheit mitmacht. Denn ich habe schon zwei Operationen am Meniskus hinter mir.