Aufatmen bei Autofahrerinnen und -fahrern: Nach dem Brand im Engelbergtunnel sind auf der A81 nun wieder je drei Fahrspuren in beide Richtungen frei. Doch etwas gilt es weiterhin zu beachten.

Leonberg (dpa/lsw) - Nach dem Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg stehen auf der Autobahn 81 nun in beiden Richtungen wieder jeweils drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH schloss in der Nacht alle sicherheitsrelevanten Arbeiten zur neuen Verkehrsführung ab, wie ein Sprecher mitteilte. Der Engelbergtunnel ist wegen andauernder Bauarbeiten ein Nadelöhr im Verkehr rund um Stuttgart.

In der Weströhre Richtung Karlsruhe und München sind drei Spuren befahrbar. Auch die Rampe von der A8 aus Karlsruhe Richtung Heilbronn wurde wieder freigegeben. In der Oströhre laufen die Arbeiten an der Tunneldecke weiter, dort bleiben zwei Spuren Richtung Heilbronn geöffnet. Im Brandbereich am Anfang der Weströhre gilt wegen provisorischer Beleuchtung weiterhin Tempo 40 in Richtung Süden.

Kilometerlange Rückstaus nach Lastwagen-Brand im Tunnel

Anfang März war ein Lkw-Anhänger im Tunnel ausgebrannt und hatte die Betriebstechnik auf mehreren Hundert Metern zerstört. Der Engelbergtunnel ist mit bis zu 140.000 Fahrzeugen täglich eines der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahnabschnitten.