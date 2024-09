Am Sonntag, 15. September, 18 Uhr, tritt Bernhard Ullrich im Gloria-Kulturpalast in Landau auf. Der Münchener Klarinettisten und Saxophonisten stellt sein Programm „Erinnerungen an die großen deutschen Bandleader“ vor und lässt Hits von Max Gregor, Hugo Strasser, Paul Kuhn, Bert Kaempfert und James Last wieder aufleben. Ulrich, gerne als „bayerischer Benny Goodmann“ bezeichnet, ist seit 2016 Solo-Klarinettist des Hugo-Strasser-Orchesters und seit 2020 dessen Leiter. Mit dabei sind zudem Thilo Wagner aus Stuttgart (Piano), Bernard Flegar aus Ulm (Drums) und Karsten Gnettner aus Riederau am Ammersee (Kontrabass). Tickets gibt es im Modehaus Morlock, Online und an der Abendkasse Telefon: 0 63 41 87 68 8.