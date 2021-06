Der Jazzclub Wörth hat ein neues Domizil. Er wird, so der Vorsitzende Günter Logé, wieder in jene Gaststätte einzuziehen, in der er schon von 2012 bis 2014 Konzerte veranstaltet hat: Damals firmierte das Lokal unter dem Namen „Schalander“, heute unter „L’Osteria“. Zur Eröffnung gibt es am Sonntag, 13. Juni, ab 11 Uhr eine Jam-Session. In die Grundbesetzung mit Adrian Rinck (Klavier), Jochen Gümbel (Gitarre, Gesang), Karl Koller (Bass) und Günter Logé (Schlagzeug) können Musiker spontan einsteigen – von Mundharmonika bis Tuba ist alles erlaubt. „Stilistisch bewegen wir uns in der großen Bandbreite von Blues, Swing bis Hard-Bop“, sagt Logé. Welche Stücke gespielt werden, werde kurz abgesprochen. Soli werden per Blickkontakt vergeben. Die Jam-Session findet auf der Terrasse des Restaurants statt. Bei schlechtem Wetter wird sie ins Innere verlegt. Der Eintritt ist kostenfrei.