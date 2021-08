Der Wörther Jazzclub organisiert für Mittwoch, 1. September, 19 Uhr, in nseinem neuen Domizil L’Osteria eine Jam-Session unter dem Motto „Swinging the Blues“. In der Grundbesetzung spielen K. G. Schulze (alias Dr. Blue) an Klavier und Orgel, Colin Jamieson am Schlagzeug und – als musikalischer Leiter – Roland Blume am Saxofon. Musiker können spontan einsteigen – von Mundharmonika bis Tuba ist alles erlaubt, Hauptsache Blues, Boogie oder Rhythm & Blues. Die Jam-Session findet auf der Terrasse des Restaurants statt. Der Eintritt ist frei, doch in der Pause geht ein Hut für eine Spende herum.