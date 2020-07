Junge und gestandene Jazzmusiker geben sich am Wochenende vom 7. bis 9. August im Park des Stiftsguts Keysermühle ein Stelldichein. Der bekanntste Gast ist Saxofonist Peter Weniger.

Los geht es am Freitag, 7. August, um 18 Uhr mit einem Auftritt von Tadpole Development. Samuel Gapp (Klavier), Lennard Fiehn (Saxofon), Jakob Obleser (Kontrabass) und Jonas Kaltenbach (Schlagzeug) spielen Kompositionen von Keith Jarrett und Paul Bley. Um 20 Uhr tritt der Klarinettist Ruben Staub mit seinem Trio Grenzgänger mit Santiago Gervasoni am Klavier (Cembalo) und Victor Vivar (Kontrabass) auf. Die drei interpretieren nordische Gedichte, stimmungsvolle traditionelle Melodien und verbinden sie mit atmosphärisch, meditativen Eigenkompositionen zum Kultursommermotto „Nordlichter“.

Der Samstag wird ebenfalls von Jonas Kaltenbach eröffnet, diesmal im Quintett mit dem South West North Star. Dazu gehören die Sängerin Iris Eckert von der Rhön, die gerade von einem Erasmus-Aufenthalt in Riga zurückgekommen ist, Bassist Jakob Obleser und Gitarrist Johannes Mann und Saxofonist Daniel Roncari. Das Frankfurter Jazz-Trio mit Martin Sasse, Martin Gjakonovski und Thomas Cremer tritt mit dem renommierten Hamburger Saxofonisten Peter Weniger auf. Der Jazz-Professor in Berlin ist vor allem durch das Festival Jazz Baltica in Berührung mit der skandinavischen Jazz-Szene gekommen. Am Sonntag ab 11 Uhr spielt das Frankfurter Jazz-Trio noch einmal zum Jazzfrühschoppen.

Karten

Unter Telefon 06349 99390 und per E-Mail an info@stiftsgut-keysermuehle.de.