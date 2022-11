Jonas Hofmann gibt nur gut zwei Wochen nach einer Schultereckgelenksprengung sein Comeback für Borussia Mönchengladbach und steht dabei direkt in der Startelf. Trainer Daniel Farke schickt den 30 Jahre alten Nationalspieler am Freitagabend gegen VfB Stuttgart anstelle von Kapitän Lars Stindl von Beginn an auf den Platz. Stindl sitzt zunächst nur auf der Bank.

Mönchengladbach (dpa) - Verzichten müssen die Borussen auf den erkrankten Innenverteidiger Nico Elvedi. Für den Schweizer kommt Routinier Tony Jantschke überraschend zu seinem ersten Spiel von Anfang an seit knapp zehn Monaten.

VfB-Coach Michael Wimmer verändert sein Team im Vergleich zum 2:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg auf drei Positionen, er tauscht die komplette Innenverteidigung aus. Für Hiroki Ito, Dan-Axel Zagadou und Silas spielen am Freitag zunächst Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos und Pascal Stenzel. Ito und Zagadou stehen gar nicht im Kader, Silas sitzt zunächst nur auf der Bank.

