Sandro Rößner machte im Sommer 2019 Platz für Maurizio de Vico, 2020 übernahm Claus Bückle die Rolle. Jannik Langer hat sich seitdem zum Leader in der Hintermannschaft des Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim entwickelt. Warum setzt der 21-jährige Ottersheimer, der in Wörth als Werkzeugmechaniker arbeitet, nach dieser Saison seine Laufbahn beim TB Jahn Zeiskam fort?

Herr Langer, in Rülzheim hätte man Sie sicher gerne behalten, standen Sie doch als einer der ersten für das neue Konzept mit jungen Spielern aus der Region, die sich und den SV Rülzheim weiterentwickeln sollen. Warum wollten Sie nicht mehr?

Weil ich finde, dass der neue Trainer das Konzept so nicht mehr gelebt hat, eher auf die ältere Garde gesetzt und den jungen Spielern das Vertrauen nicht mehr so gegeben hat.

Man hört, dass es Anfragen von Oberligisten gab. Warum Zeiskam, wo die Ligazugehörigkeit noch ungeklärt ist?

Weil ich mit Zeiskam sehr gute und intensive Gespräche hatte. Das Gesamtkonzept und der Trainer haben mich überzeugt. Ich kenne die Mannschaft, in der einige sind, mit denen ich früher schon zusammengespielt habe. Außerdem ist der TB Jahn ein sehr familiärer Verein. Das passt sehr gut zu mir. Der TB tickt ähnlich wie der TuS Knittelsheim, bei dem ich mich auch sehr wohlfühlte. Für mich ist das ein Schritt nach vorne, weil Zeiskam die bessere Mannschaft hat. Und wenn die aufsteigt, dann ist es noch ein Schritt nach vorne.

Hätten Sie die Hauptrunde gerne noch im alten Jahr zu Ende gebracht?

In unserem letzten Spiel gegen Basara Mainz wäre es um nichts mehr gegangen. Aber wir waren gut drauf und daher hätte ich das Spiel gerne noch mitgenommen, um mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen. Der Abbruch war aber schon sinnvoll unter den Rahmenbedingungen, weil die Corona-Situation sich immer noch weiter zuspitzt.