Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat Jannik Langer vom SV Rülzheim verpflichtet. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wechselt im Sommer an die Sauheide. Laut Teammanager Patrick Pfaff hatte der 21-Jährige auch Angebote aus der Oberliga. „Er will im Sommer wechseln, wir haben ihn kontaktiert, und er hat sich gleich wohl gefühlt bei uns. Er war dort ein wichtiger Spieler und wird für uns noch wichtiger sein. Wir sind stolz, dass sich so ein Talent für uns entscheidet“, sagt Pfaff über den Ottersheimer, der in der Jugend für den SV Sandhausen, den FSV Offenbach und die TuS Knittelsheim spielte.