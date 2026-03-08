Mitten im Ortskern beginnt ein Haus zu brennen. Die Flammen breiten sich aus, Häuser und ein Hotel werden evakuiert – und ein wichtiges Merkmal des Ortes ist verloren.

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert ist nach einem Brand in Pleidelsheim abgerissen worden. Das Fachwerkhaus sei eines der ältesten Gebäude und ein wichtiges Merkmal im Zentrum des Ortes, sagte Bürgermeisterin Sabrina Lee der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei ging zunächst von einem Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro aus.

Das Feuer brach am frühen Morgen im Dachstuhl des Nachbarhauses aus. Von dort griffen die Flammen auf das historische Gebäude über. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Feuerwehrleute retteten mehrere Menschen aus den Häusern. Dabei kamen auch Drehleitern zum Einsatz. Auch ein angrenzendes Hotel wurde evakuiert. Insgesamt wurden 58 Menschen vom Rettungsdienst betreut.

Die Flammen griffen auf das Dach eines jahrhundertealten Gebäudes über. Foto: Andreas Rometsch/dpa

Bürgermeisterin trauert um Fachwerkhaus

«Einen solchen Brand hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr in Pleidelsheim», sagte Lee, die eigenen Angaben zufolge von 4.00 Uhr in der Früh bis zur Auszählung der Stimmen zur Landtagswahl am Einsatzort war. Sie hatte zunächst gehofft, dass Teile des uralten Gebäudes noch zu retten sind. Doch das Haus musste komplett abgerissen werden, um alle Glutnester abzulöschen und zu verhindern, dass die Flammen wieder aufloderten. «Mein Herz blutet», sagte die Ortsvorsteherin angesichts des Verlusts des ortsprägenden Gebäudes. Die Arbeiten dauerten am Abend mehr als 14 Stunden nach Ausbruch des Brandes weiter an.

Trotz der dramatischen Lage ist die Bürgermeisterin auch froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Alle Verletzten hätten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können, sagte sie. Einen großen Dank richtete die Ortschefin an die Feuerwehr, die unermüdlich versuchte, die Flammen zu löschen. Zeitweise waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Warum das Feuer am frühen Morgen ausbrach, war zunächst unklar. Am Montag sollen laut Polizei ein Gutachter und Kräfte der Spurensicherung den Brandort untersuchen.

Der Einsatzort liegt an einer wichtigen Durchgangsstraße. Viele Autofahrer seien regelmäßig an dem historischen Fachwerkhaus vorbeigekommen. Die rund 6.000-Einwohner-Gemeinde Pleidelsheim liegt wenige Kilometer nördlich von Ludwigsburg, nahe des Neckars.