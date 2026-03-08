Mitten im Ortskern beginnt ein Haus zu brennen. Die Flammen breiten sich aus, Häuser und ein Hotel werden evakuiert. Die Bürgermeisterin bangt um ein wichtiges Merkmal des Ortes.

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert ist bei einem Brand in Pleidelsheim stark beschädigt worden. Das Fachwerkhaus sei eines der ältesten Gebäude und ein wichtiges Merkmal im Zentrum des Ortes, sagte die Bürgermeisterin, Sabrina Lee, der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro aus.

Das Feuer brach demnach am frühen Morgen im Dachstuhl des Nachbarhauses aus. Von dort griffen die Flammen auf das historische Gebäude über. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Feuerwehrleute retteten mehrere Menschen aus den Häusern. Dabei kamen auch Drehleitern zum Einsatz. Auch ein angrenzendes Hotel wurde evakuiert. Insgesamt wurden 58 Menschen vom Rettungsdienst betreut.

Die Flammen griffen auf das Dach eines jahrhundertealten Gebäudes über. Foto: Andreas Rometsch/dpa

Bürgermeisterin bangt um Fachwerkhaus

«Einen solchen Brand hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr in Pleidelsheim», sagte Lee, die eigenen Angaben zufolge seit 4.00 Uhr in der Früh am Einsatzort ist. Sie hofft, dass noch Teile des uralten Gebäudes zu retten sind. Das Dach sei bereits komplett weg, noch würden die beiden unteren Stockwerke stehen. Wie viel davon am Schluss noch übrig bleiben wird, wisse sie nicht. Am Nachmittag war die Feuerwehr noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar.

Trotz der dramatischen Lage ist die Bürgermeisterin auch froh, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Alle Verletzten hätten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können, sagte sie. Auch einen großen Dank richtet die Ortschefin an die Feuerwehr, die unermüdlich versuchte, die Flammen zu löschen. Bis zum Nachmittag waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Warum das Feuer am frühen Morgen ausbrach, war zunächst unklar.

Der Einsatzort liegt an einer wichtigen Durchgangsstraße. Viele Autofahrer würden regelmäßig an dem historischen Fachwerkhaus vorbeikommen. Die rund 6.000-Einwohner-Gemeinde liegt wenige Kilometer nördlich von Ludwigsburg, nahe des Neckars.