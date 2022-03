Sie stand Jahrhunderte lang im Brombacher Wald bei Lörrach: Die Große Eiche ist abgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Naturdenkmal in der Nacht von Freitag auf Samstag wohl vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Eine Joggerin bemerkte das Feuer am Samstag gegen 9 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt war die Stieleiche bereits so weit abgebrannt, dass der Baum nach dem Löschen gefällt wurde. Laut Polizei hätte es noch schlimmer kommen können: «Wir sind froh, dass es keinen Waldbrand gegeben hat», sagte ein Sprecher. Die Große Eiche war nach Angaben der Stadt Lörrach 500 bis 700 Jahre alt.

Lörrach (dpa/lsw) - PM