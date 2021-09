Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam grüßt von der Tabellenspitze. Nach vier Spielen hat er zwölf Punkte, fünf mehr als die ersten Verfolger. Einer von denen ist der TuS Marienborn, Gastgeber des TB Jahn am Sonntag um 15 Uhr.

„Die Stimmung ist überragend. Beim Kabinenfest nach dem Derbysieg gegen Rülzheim habe ich gesehen, dass die Jungs auch feiern können. Das haben sie sich verdient nach dem sensationellen Start“, sagt Trainer Stefan Ronecker. Er erwartet, dass der Mainzer Gegner von seiner Defensivtaktik abrückt und attackieren wird. Marienborn sei für ihn ein Aufstiegsaspirant. In der Offensive sieht er bei seinem Team Verbesserungsbedarf: „Wir bleiben trotz allem kritisch. Wir haben vergangene Woche einen Elfmeter verschossen. Außerdem müssen wir unserer Torchancen besser nutzen, sonst bleiben wir nicht oben.“

Zeiskams Trainer kann sich vorstellen, am Sonntag zu rotieren. Zum einen, weil einige Spieler aufgrund eines grippalen Infekts ausfallen könnten – Corona habe im Team niemand –, zum anderen, weil am Mittwoch das Pokalspiel gegen Rülzheim ansteht, das ebenso wichtig sei. „Wir werden auch am Sonntag wieder einen Matchplan haben. Jeder Spieler ist wichtig für das Team, auch die, die noch nicht gespielt haben.“ „Die Jungs müssen jetzt gierig bleiben. Wenn wir nur fünf Prozent nachlassen, wird es in die Hose gehen.“