Zeiskams Trainer platzt schier vor Freude. „30 Punkte nach zwölf Spielen, das ist eine Wahnsinnsquote“, sagt Stefan Ronecker nach dem 2:0-Sieg in der Verbandsliga beim SV Rülzheim, der weiter abrutscht. Eine halbe Stunde stehen Spieler und Zuschauer am Freitagabend im Dunkeln.

Diejenigen Südpfälzer, die am Dienstag in Ingenheim Fußball geschaut haben, erwachten am Freitag in Rülzheim in einem Déjà-vu. Gerade hatte das Schiedsrichtergespann