Der TB Jahn Zeiskam bleibt im Kampf um den Verbandspokal. Mit 2:1 schlug er am Mittwochabend den Verbandsligarivalen SV Rülzheim, das Siegtor erzielte Simon Stubenrauch in der 61. Minute. 1:1 stand es in der Halbzeit. Zeiskam nutzte seine erste Chance zur Führung, Christoph Wörzler verwertete eine Flanke mit dem Kopf (8.). Rülzheim wurde forscher, presste. Den Ausgleich in der 24. Minute muss Jahn-Keeper Kai Anschütz auf seine Kappe nehmen. Er ließ einen Flankenball nach vorn prallen, der Ex-Zeiskamer Eric Biedenbach schlug zu (24.). Nach der Halbzeit war Zeiskam besser und hatte zweimal Glück bei Rülzheimer Freistößen kurz vorm Strafraum von Biedenbach (an die Latte, 65.) und Patrick Brechtel (knapp vorbei, 85.). 560 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Kunstrasenplatz. Auch der FSV Offenbach und der SV Büchelberg sind in die fünfte Pokalrunde eingezogen.