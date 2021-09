Die Serie hält: Mit 1:0 durch das Tor von Christoph Wörzler in der 67. Minute hat sich der TB Jahn Zeiskam am Freitagabend gegen den SV Rülzheim durchgesetzt. Sein vierter Sieg in der Verbandsliga war verdient und hätte höher ausfallen können. Silas Wagner foulte im Strafraum Jannis Fetzner, Sanel Catovic nahm sich den Elfmeter und scheiterte gegen Rülzheims Torhüter Kadir Yalcin, der auch den Nachschuss parierte (87). Zeiskam investierte mehr, Rülzheim kam zu keiner nennenswerten Chance. Wörzler hatte die dickste Chance vor der Halbzeit eingeleitet. Von der Grundlinie flankte er, am langen Pfosten stand Henrik Streib und schoss neben das Tor. Vor geschätzt knapp 500 Zuschauern gingen beide Mannschaften lange Zeit kein Risiko ein. Auf Rülzheimer Seite spielte Neuzugang Rami Zein von Anfang an bis kurz vor Schluss.