Premiere für Jablonski: Nach seinem Champions-League-Debüt wartet auf ihn jetzt das größte Spiel der Saison im DFB-Pokal.

Berlin (dpa) - Sven Jablonski wird das 83. DFB-Pokalfinale zwischen Titelverteidiger VfB Stuttgart und Rekordsieger Bayern München am 23. Mai im Berliner Olympiastadion leiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Für den 36-Jährigen ist es das erste Endspiel dieses Wettbewerbs, in dem er als Schiedsrichter amtieren wird.

Jablonski hat in dieser Saison sein Debüt in der Champions League gegeben und die meisten Bundesligaspiele gepfiffen, darunter den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. «Es ist eine große Ehre, dieses Finale leiten zu dürfen. Für uns als Team ist das DFB-Pokalfinale ein absolutes Highlight, und wir freuen uns riesig auf einen besonderen Fußballabend in Berlin», wurde der Bremer zitiert.