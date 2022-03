Die Vollversammlung der Sportjugend Pfalz (am Freitag im Online-Format) ist die letzte unter Führung von Stefan Leim. Der 49-Jährige aus Neustadt, seit 2011 im Amt, hört auf. Unter denen, die den Nachfolger wählen, ist Niklas Lederer vom TSV Kandel.

Der 22-jährige Steinweilerer, der an der Dualen Hochschule in Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert, ist Sportkreisjugendleiter der Germersheimer Vereine. Die Sportjugend Pfalz setzt sich für knapp 180.000 Kinder und Jugendliche in den über 2000 pfälzischen Sportvereinen ein.

Herr Lederer, geben Sie dem 30-jährigen Jan Krämer aus Queidersbach Ihre Stimme oder taucht noch ein anderer Kandidat als Nachfolger von Stefan Leim auf?

Ich gehe davon aus, dass es keinen anderen Kandidaten geben wird. Ich kenne Jan Krämer grob, habe schon ein paar Sachen von ihm gesehen. Er hat einige Ideen, die interessant sind für die Zukunft. Da er seit 2016 schon im Vorstand ist, bis jetzt als Stellvertreter, bringt er sicherlich auch die nötige Erfahrung mit, um das Amt zu übernehmen.

Wie haben Sie die Jahre mit Stefan Leim erlebt? Er wird am Freitag auf das Projekt Tokio 2020 eingehen, das wegen Corona abgesagt wurde. Sie wollten im Jugendlager in Tokio dabei sein.

Ich habe ihn ein paarmal erlebt, ein engagierter Mensch für die Sportjugend. Persönlich kenne ich ihn nicht. Ich bin erst seit November 2020 dabei. Online-Sitzungen sind etwas anderes, als sich persönlich zu treffen. Dass das Jugendlager in Tokio 2020 ausgefallen ist, war schade, aber unabdingbar. Im Fokus stand auch die internationale Begegnung mit Sportbegeisterten aus allen Nationen, das wird schwer zu ersetzen sein. Ich gehe aber davon aus, dass 2024 in Paris was stattfinden wird. Und hoffentlich bin ich dann dort dabei.

Was macht Ihre Leichtathletik-Karriere?

Sie ist mit Corona ins Stocken geraten. Ich bin mehr als Trainer aktiv, im Hintergrund, und organisiere mit Markus Poth den Bienwald-Marathon. Wir waren mehr als zufrieden. Was wir gemacht haben, hat super funktioniert. Die Organisation war top, die Helfer waren top, es wurden einige gute Zeiten gelaufen und wir haben durchweg gutes Feedback bekommen. Nächstes Jahr haben wir hoffentlich wieder mehr als 2000 Starter.