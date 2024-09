„Anima fortunata – Frei(e) Geister“ ist am Sonntag, 15. September, 17 Uhr, das letzte Konzert in der Reihe der „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ in der Marienkapelle. Zu hören ist Musik von Isabella Leonarda und Barbara Strozzi, zwei italienische Komponistinnen des Barock. Interpreten sind die Musiker des Ensembles Il Giratempo: die Mezzosopranistin Laila Salome Fischer, Frauke Hess an der Viola da Gamba, Vanessa Heinisch an der Theorbe und Max Volbers an Blockflöte und Cembalo. Eintritt frei.