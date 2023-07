Eine Woche vor dem Start der Tour de France der Frauen hat die Italienerin Elena Pirrone die Premiere des Grand Prix Stuttgart gewonnen. Die frühere Junioren-Weltmeisterin siegte nach 125 Kilometern am Sonntag im Alleingang vor der Österreicherin Kathrin Schweinberger und Linda Riedmann aus Karbach.

Stuttgart (dpa) - Das Rennen war in diesem Jahr neu in den Rennkalender aufgenommen worden und soll dem Frauen-Radsport einen weiteren Schub verleihen. Sportliche Leiterin der Veranstaltung ist Lisa Brennauer. Die Bahnrad-Olympiasiegerin im Vierer hatte im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet. Am Samstag verkündete Brennauer auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihres Sohnes.

