Wer am Bodensee ein neues Auto zulassen oder einen Führerschein beantragen wollte, hatte zuletzt vielerorts Pech. Wie kam es zu der Störung bei den Führerschein- und Zulassungsstellen?

Friedrichshafen/ München (dpa/lsw) - Eine IT-Panne hat die Führerschein- und Zulassungsstellen im Bodenseekreis und zahlreichen bayerischen Kommunen für einen Tag lahmgelegt. Die Störung sei in der Nacht behoben worden, sagte ein Sprecher der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) in München. Ursache sei ein Fehler bei einem Softwareupdate am Wochenende gewesen. Dieser sei dann am Montag aufgefallen.

Am Bodensee und in den anderen Regionen sei es an dem Tag nicht möglich gewesen, Fahrzeuge zuzulassen oder Führerscheine auszustellen. «Die AKDB und der Softwarehersteller bedauern die durch die Störung entstandenen Unannehmlichkeiten bei Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kommunen», teilte der Sprecher mit.

Wiederholte IT-Panne

Es ist nicht das erste Mal, dass eine IT-Panne die Zulassungsstellen ausbremst. Im vergangenen April war es nach Angaben des AKDB-Sprechers wegen eines anderen technischen Fehlers zuletzt zu einer Störung für einen Tag gekommen. Im November 2023 sorgte eine Netzwerkstörung stundenlang für Probleme bei 80 Zulassungs- und Führerscheinstellen bundesweit.