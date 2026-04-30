In der Nacht auf Mittwoch ist ein israelischer Foodtruck in Freiburg mit Farbe beschmiert worden. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen - auch der Oberbürgermeister meldet sich zu Wort.

Freiburg (dpa/lsw) - Nach Vandalismus an einem israelischen Foodtruck in Freiburg ermittelt der Staatsschutz. Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht auf Mittwoch war der Foodtruck eines israelischen Restaurants im Colombipark von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Auf den auf dem Wagen abgebildeten israelischen Fahnen wurden zudem Aufkleber mit palästinensischer Flagge platziert.

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn verurteilte den Vorfall aufs Schärfste. «Für Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus oder jede andere Form von Hass und Hetze ist in Freiburg kein Platz», hieß es in einer Mitteilung. «Wer Einrichtungen beschädigt und Menschen aufgrund ihrer Religion angreift, stellt sich gegen unsere Werte des respektvollen Miteinanders.»

Der betroffene Foodtruck sei Teil eines neuen städtischen Probelaufs mit mobiler Gastronomie auf öffentlichen Grünflächen. Der Wagen stand weniger als eine Woche im Colombipark.