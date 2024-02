Es ist ein Konzert auf Wanderschaft: Musiker von der Grünen Insel – Newcomer und etablierte Musiker – wollen damit den irischen Frühling nach ganz Europa bringen, so auch in die Südpfalzhalle Kapsweyer und ins Karlsruher Tollhaus.

Alfons Getto vom Musikantebuckl Oberotterbach hat sich wieder darum bemüht, den Irish Spring in die Südpfalz zu holen. Die Musiker verbinden traditionelle Musik und moderne Einflüsse. Inni-K, die als Solokünstlerin auftritt, sagt über ihre Klangkonzepte: „Ich versuche, eine fürsorgliche, aufmerksame Tochter unserer reichen Lied- und Musiktradition zu sein und hoffe, auch eine innovative, neugierige und abenteuerlustige Tochter zu sein!“ Mit dabei sind auch The Moynihans, ein bekanntes Geschwister-Trio aus Cork City. Deirdre Moynihan, Fiddle und Gesang, Diarmaid Moynihan, Uilleann Pipes und Whistles sowie Donncha Moynihan, Gitarre, waren beim allerersten Irish Spring 2001 mit von der Partie, seinerzeit als Teil der Band Calico. Jetzt bringen sie ihr energiegeladenes Album „Folkworld“ mit. 3'oh sind eine vierköpfige Band mit dem Akkordeonisten David Munnelly, dem Gitarristen Shane McGowan, dem Fiddler Shane Meehan und der Sängerin Anne Brennan. Aneta Dortova schließlich hat irischen Tanz studiert und bringt Tanzeinlagen auf die Bühne. Und am Ende des Konzertabends treten alle Akteure zum großen Finale gemeinsam auf die Bühne, um noch einmal so richtig Stimmung zu machen.

Termine

Irish Spring ist auf Einladung des Musikantebuckls Oberotterbach am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, zu Gast in der Südpfalzhalle Kapsweyer (Karten: info@musikantebuckl.de oder Telefon 0177 2379649) und am Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr, im Karlsruher Tollhaus (tollhaus.de).