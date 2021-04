Noch drei Siege bis zum Titel! Profi-Volleyballerin Camilla Weitzel bestreitet ab Samstag mit dem Dresdner SC die Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart.

Im Halbfinale bezwang Dresden in zwei packenden Partien den SC Potsdam auswärts mit 3:1 und zu Hause mit 3:2. Was sagt die 20-Jährige Mittelblockerin aus Offenbach vor dem Duell des Hauptrundenersten mit dem Zweiten?

Frau Weitzel, wie liefen die Halbfinals gegen Potsdam?

Die Spiele waren von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Immer wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen, konnten wir aber unser Niveau abrufen. Zum Beispiel im dritten Satz in Potsdam, der sehr wichtig war, oder die Sätze drei und vier bei uns zu Hause, wo wir drei Matchbälle gegen uns abwehrten. Wir haben es abgelehnt zu verlieren und sehr viel Kampfgeist bewiesen. Deswegen kann man ein positives Resümee aus den zwei Partien ziehen.

Der Finalgegner heißt Stuttgart. Was zeichnet diese Mannschaft aus?

Stuttgart hat ein abwehrstarkes Team mit durchschlagskräftigen Angreifern auf Außen und gerade auf Diagonal mit Krystal Rivers. Es ist schwierig, die Kontrolle gegen diese zu finden. Auch im Aufschlag können sie viel Druck aufbauen.

Worauf wird es in der Finalserie ankommen?

Wir müssen in der Abwehr eine Handhabe finden und uns dann selbst durch gute Annahmeleistung und einen guten Sideout Möglichkeiten erarbeiten. Sehr, sehr wichtig ist unser eigener Aufschlag, um sie „Out-Of-System“ zu bringen und den schnellen Pass nach außen zu verhindern. Dazu müssen wir wieder mentale Stärke beweisen, und das über die ganze Finalserie. Es können drei, vier oder fünf Spiele werden. Und nach jedem großen oder kleinen Erfolg oder Rückschlag müssen wir uns immer wieder neu fokussieren.

Wie ist der Ausblick für den Sommer mit der Nationalmannschaft?

Nach der Saison haben wir ein bisschen frei, je nach Länge der Bundesliga vielleicht eine Woche oder anderthalb. Dann wird Ende Mai bis Ende Juni die Nations League in einer großen Blase in Rimini stattfinden und nach einer kleinen Pause die Vorbereitung zur Europameisterschaft im August beginnen. Der Sommer ist also voll. Hoffentlich finden die Events wie geplant statt.

Wer drei Spiele in der Finalserie gewinnt, ist Meister. Das erste Spiel steigt am Samstag, 16.30 Uhr, in Dresden, das zweite am Mittwoch, 14. April, 18 Uhr, in Stuttgart. Alle Partien werden live auf SPORT 1 übertragen. Mit Sideout meinen Volleyballer, den Punkt in der Annahmeposition zu machen. Out-of: Der Aufschlag ist so gut, dass der Gegner seinen Angriff nicht gut organisieren kann.