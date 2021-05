Stefan Kopf (34, TuS Knittelsheim) ist Lehrwart der Schiedsrichter im Fußballkreis Südpfalz – und wie jeder Fußballer gerade sehr eingeschränkt in seinem Engagement. Er wohnt in Schifferstadt und ist Referatsleiter Finanzen im Rhein-Pfalz-Landkreis.

Herr Kopf, was machen Sie in der Coronazeit?

Im Beruf habe ich momentan eine stressige Zeit, daher versuche ich privat zu entspannen. Ich treibe aktuell wenig Sport. Ich bin ehrlich: Ich kann mich schlecht motivieren, bei Wind und Wetter laufen zu gehen. Das merke ich auch beim Blick auf die Waage.

Wie halten Sie Kontakt zu den Schiedsrichtern?

Durch Corona und den ruhenden Spielbetrieb haben sich die Kontakte deutlich verringert. Wir haben für ausgewählte Schiedsrichter über eine Online-Plattform des DFB einen Regeltest durchgeführt. Dies wollen wir auf alle Unparteiischen ausweiten.

Kandidieren Sie beim Kreistag als Obmann?

Nein. Wir haben uns in unserem Ausschuss darauf verständigt, in der aktuellen Konstellation mit Max Sitter und Leo Gospodarczyk an der Spitze weiterzumachen. Ich bin für Max Sitter in den Verbandsschiedsrichterausschuss aufgerückt und fungiere als Sachverständiger bei der Gebietsspruchkammer. Dies ist ein riesiges Pensum, das ich zu absolvieren habe.

Wieso sind 2020 keine neuen Schiris dazugekommen?

Das stimmt nicht ganz. Wir hatten zum Jahresbeginn eine richtige Flaute. Doch beim Oktober-Lehrgang waren drei Teilnehmer aus der Südpfalz dabei. Im aktuellen Online-Kurs kommen von den 25 Teilnehmern sechs oder sieben aus der Südpfalz.

Wie halten Sie Kontakt zu den Neuen?

In der Regel bin ich bei den Neulingskursen dabei. Aktuell habe ich zweimal pro Woche Kontakt zu den Teilnehmern, um die Regeln zu erläutern. Zudem will ich bei der Abschlussprüfung in Edenkoben dabei sein. Auf Verbandsebene planen wir gerade für die Neuen eine Abschlussfahrt an einem Wochenende, so wie es früher üblich war.

Funktioniert das Patensystem?

Es besteht aus zwei Teilen. Zum einen werden alle neuen Schiedsrichter bei ihren ersten drei Spielen immer von einem amtlichen Referee begleitet und bekommen in der Pause und nach dem Spiel Rückmeldung. Im zweiten Teil wollen wir gezielt diejenigen mit viel Potenzial fördern. Sie werden oft in der Bezirksliga an der Linie mitgenommen. Doch hier kommt es oft zu Engpässen bei den Paten, weil wir jeden Mann sonntags brauchen. Zudem gibt es für die Paten keine Aufwandsentschädigung. Das muss sich ändern, hierfür werde ich mich einsetzen.

Wie kommt der Verband an neue Schiedsrichter?

Die Initiative muss von den Vereinen kommen. Ich habe den Eindruck, dass viele den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, solange wir noch alle Spiele besetzen können. Doch am Grundproblem hat sich nichts geändert. Schon bei Jugendspielen wird den jungen Schiedsrichtern kein Respekt entgegengebracht, viele hören dann wieder auf.

Was meinen Sie: Wie lange können alle Spiele noch besetzt werden?

Es geht nicht mehr lange gut. Es blüht uns das Schicksal anderer Kreise. Im Kreis Pirmasens mussten schon ganze Spieltage abgesagt werden, im Kreis Birkenfeld werden Spiele in der C-Klasse nicht mehr besetzt. Meine persönliche Meinung ist, dass Partien in der D-Klasse oder der E-Jugend nicht unbedingt einen amtlichen Referee brauchen. Die Gespanne in der Bezirksliga sollten bleiben, weil wir hier den Nachwuchs für höhere Aufgaben ausbilden. Für Schiris ab der A-Klasse aufwärts haben wir eine eigene Leistungsprüfung. Wenn wir wegen des Schwundes für die A-Klasse Unparteiische ohne diese Prüfung einsetzen müssten, wäre dies nicht im Sinne der Vereine.

Sind im Kreis junge Schiedsrichter mit Perspektive und Qualität?

Mir fallen spontan zwei Namen ein. Jannik Ohl vom SV Rülzheim pfeift bereits in der Verbandsliga. Bei Sophie Burkhart aus Birkweiler bin ich in der Landesliga regelmäßig an der Linie dabei. Sie pfeift jetzt für den FSV Mainz 05, gehört aber unserer Vereinigung an. Beide haben das Rüstzeug für den Sprung in höhere Klassen.