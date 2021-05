Da hat Fußball-Landesligist TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim einen echten Coup gelandet: Thorsten Ullemeyer kommt im Sommer zurück in die Südpfalz. Er ist der Kapitän des Oberligisten TuS Mechtersheim und wohl der torgefährlichste Innenverteidiger, den ein Landesligist derzeit überhaupt bekommen kann.

Herr Ullemeyer, Sie werden im März 30, waren in der Oberliga einer der besten Innenverteidiger. Warum gerade jetzt der freiwillige Abstieg in die Landesliga?

Danke für das Kompliment. Viele haben mich das Gleiche gefragt. Fußball habe ich schon immer als Hobby betrachtet. Und dabei sind mir gewisse Dinge wichtig. Nun habe ich diese Dinge in Mechtersheim nicht mehr so, wie ich sie mir in der Landesliga erhoffe. Es sind viele kleinere Dinge, nicht das eine Große. Fußball muss Spaß machen, und ich lege auf andere Sachen mehr Wert als auf die Liga. Wichtig ist mir, dass ich Leute um mich habe, bei denen ich das Gefühl habe, dass es ihnen genauso geht.

Sie hätten aber auch in der Region Verbandsliga spielen oder zu einem Landesliga-Topteam gehen können. Warum die Fortuna?

Dort spielen drei meiner besten Freunde und ich kenne das Gros der Mannschaft. Außerdem kenne und schätze ich den Vorsitzenden Markus Degen schon länger. Der TSV ist ein sehr familiärer Verein, der viel von dem macht, was ein Verein meiner Meinung nach machen sollte: Er hat viele Abteilungen und organisiert viel drumherum, sorgt für Leben im Ort.

Wahrscheinlich werden Sie meistens als Nebenmann von Spielertrainer Marc Kauther agieren – oder hat der andere Pläne?

Die Pläne sind so, dass ich vermutlich in der Innenverteidigung auflaufe. Wie der Trainer dann weiter plant, ist offen. Mit Patrick Weller und Daniel Becht gibt es ja noch mindestens zwei starke Leute, die mir spontan einfallen, die das sehr gut spielen können.

Wo will der Verein mit Ihnen hin?

Wenn sich der Verein mit seinen Mitteln in der Landesliga etabliert, dann ist das schon aller Ehren wert. Erfolg ist in meinen Augen keine Platzierung oder Liga, sondern immer relativ.

Sind Sie auch als Anführer geholt worden, und um der Mannschaft die nötige Erfahrung einzuimpfen?

Der Mannschaft fehlt es nicht an Erfahrung oder Führung. Es sind genug Spieler da, die das mitbringen. Mit mir hat man vereinbart, dass ich so sein und spielen soll, wie ich eben bin.

Aktuell geht man noch davon aus, dass die Oberliga-Runde fortgesetzt wird. Mit dem TuS stecken Sie im Abstiegskampf. Der Trainer wurde ersetzt. Mit Headcoach Heiko Magin ist Selim Öztürk als Trainer zurückgekehrt. Dachten Sie zunächst an einen Witz?

Nein. Als unser Sportchef Dieter Demmerle mir das erzählt hat, war ich überrascht, aber ich fand die Idee nachvollziehbar, insbesondere nach seinen Erklärungen und den Schilderungen davon, was sich der Verein von dieser Maßnahme erhofft.

Öztürk war ja schon einmal für vier Wochen da, verlor alle Spiele und soll sich auch mit der Mannschaft überworfen haben. Wie kann das nun funktionieren?

Es steht ja kaum noch jemand im Kader, der damals schon hier war. Die meisten hier kennen ihn nicht von damals. Man muss ganz klar sagen, dass der Zeitpunkt von Selims erstem Engagement sehr unglücklich war. Vier der fünf Spiele verloren wir gegen die Top-Vier-Mannschaften der Liga. Das hätte auch mit einem anderen Trainer passieren können. Selim war damals schon ein astreiner Typ und guter Trainer. Aber er wollte in zu kurzer Zeit zu viel. Fehler muss man einem Trainer genauso zugestehen, wie einem Spieler.

Im Winter wurden zahlreiche Transfers getätigt. Wird das nicht auch für Unruhe sorgen?

Ich kenne die Neuen zum Großteil nicht. Aber ich kenne Dieter Demmerle so lange, dass ich ihm vertraue. Wenn er sagt, dass die Spieler vom Charakter her passen und die fußballerische Qualität haben, die wir brauchen, dann ist das so. Wenn man auf die Punkte schaut, dann spricht wenig dagegen, dass die Transfers nötig waren.

Wie fielen die Reaktionen aus Offenbach auf Ihren Wechsel aus? Dort hätte man einen Führungsspieler wie Sie, der dort groß geworden ist, ja sicher auch mit Handkuss genommen.

Wenn man offen und ehrlich redet, dann kann einem sowohl in Offenbach wie auch bei jedem anderen Verein niemand böse sein. Offenbach ist mir als Verein sympathisch, aber ob wir gesprochen haben, behalte ich für mich.