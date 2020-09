Zum Ende der vergangenen Runde reichte Uwe Gaßner den Fußballtrainerjob an Florian Müller weiter. Er hatte seine Arbeit mit den A-Junioren des FSV Offenbach mit dem Regionalliga-Aufstieg abgeschlossen. Doch nachdem es Müller kurzfristig nach Mainz gezogen hat, ist Gaßner zurück. Der Siebeldinger hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Der 57-Jährige ist sich sicher, dass die Mannschaft nicht gleich wieder absteigt.

Herr Gaßner, willkommen zurück auf der FSV-Trainerbank. Warum gab es denn diesen Kurzzeit-Abschied überhaupt?

Ich wollte eine Pause einlegen, da berufliche Veränderungen anstehen und der Zeitaufwand mit wöchentlich drei Trainingseinheiten auf dem Platz und einer im Fitnessstudio doch enorm ist. Deswegen habe ich erst einmal nur bis zum Dezember fest zugesagt. Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich war wie der FSV von Florian Müllers Rücktritt mehr als überrascht. Dann haben mich die Jungs vom Jahrgang 2002 emotional voll erwischt. Ich konnte sie nicht alleine lassen bei der Herausforderung Regionalliga.

Sie haben zuletzt immer die Mannschaft trainiert, in der Ihr Sohn gespielt hat. Das ist nun vorbei. Ändert sich dadurch etwas?

Nein. Er spielt nach seiner Verletzung hoffentlich bald wieder in Büchelberg. Ich trainiere meine Mannschaft genau so emotional und leidenschaftlich wie die Jahre zuvor.

Wie eng verzahnt sind die Talente der A-Jugend mit dem Männer-Landesligateam?

Für den Jahrgang 2002 kann ich da jetzt keine Aussage tätigen. Aber auch in diesem Jahrgang sind wieder talentierte Kicker dabei. Ich denke, dass auch aus diesem Jahrgang, wie die Jahre zuvor, einige den Sprung zur ersten Mannschaft schaffen werden.

Welche Rolle trauen Sie Ihrer Mannschaft in die zweithöchsten Liga mit dem Nachwuchs von Trier, Homburg, Koblenz und Pirmasens zu?

Ich kenne den 2003er-Jahrgang noch nicht. Es wird als Aufsteiger nur um den Klassenerhalt gehen. Den schaffen wir.

Gab es viele Verstärkungen im Sommer?

Es gab einen Rückkehrer aus Schifferstadt. Der Rest ist aus unserem jungen Jahrgang.

Welche Spielernamen wird man schon bald in der Männer-Landesliga oder noch höherklassiger auf den Spielberichtsbögen lesen?

Bei Yanik Subas, Laurent Laturner, Louis Wolf, David Lenz und Nick Barenscheer bin ich mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird.

Ihr Cotrainer Pierre Amann ist selbst noch aktiv. Wie bringt er sich ein?

Wir werden alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Pierre hat die Jungs durch die Vorbereitung begleitet und hat momentan den alleinigen Anteil an unseren Erfolgen. Ich hoffe, dass ich Michael Eichhorn, meinen langjährigen Cotrainer und absolut wichtigen Baustein der Meisterschaft 2019/20, noch von unserer C2-Jugend abwerben kann.