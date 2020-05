Seit Mittwoch können Mannschaften im Freien wieder zusammenkommen und trainieren, wenn sie Kontaktverbot, Mindestabstand und Hygienemaßnahmen einhalten. Was macht die lange Pause mit dem Amateursportler, wie lange wird er brauchen, um wieder der Alte zu sein? Antworten aus sportwissenschaftlicher Sicht kann der Landauer Ralf Eggers (51), Dozent an der Universität in Landau, geben.

Herr Eggers, wer schon lange in einer Ballsportart aktiv ist, hat sich von Jugend an an den Rhythmus gewöhnt: Trainingsphase, Meisterschaft und Training, Pause. Die Pause ist inzwischen länger als üblich. Was macht das mit dem Amateursportler?

Die Trainer haben, soweit ich das mitbekommen habe, die digitalen Möglichkeiten genutzt, ihren Sportlern Trainingspläne zukommen lassen und mit ihnen kommuniziert. Wobei es ein Unterschied ist, Individual- oder Mannschaftssportler zu sein. Bei den Mannschaften ist das Taktische, das Miteinander, sind Feinheiten wie Spielzüge komplett weggefallen. Es hängt von der Sportart ab, wer was für sich machen kann. Turnern und Schwimmern fällt das deutlich schwerer, ihnen fehlt das spezifische Muskeltraining an den Geräten oder im Wasser. Ich denke, dass sie deutlich schwieriger durch die Zeit kommen und mit erheblichem Trainingsrückstand den jetzt neuen Zyklus beginnen müssen.

Und was macht es mit dem Trainer, von dem erwartet wird, dass er zu Saisonbeginn eine fitte Mannschaft an den Start bringt?

Wenn er seine Sportler gut begleitet hat, dann sind diese zumindest konditionell auf der Höhe. Ich könnte mir vorstellen, dass er zuerst ein niedrigeres Niveau von seiner Mannschaft erwartet. Das betrifft alle. Alle Spieler sind ähnlich betroffen, sofern sie ihre Chancen genutzt haben in den vergangenen Wochen, fleißig Grundlagen trainiert haben und, was mit nicht geringem Aufwand auch möglich ist, Kraft und Schnellkraft möglichst aufrechterhalten. Aber, es ist ein schweres Unterfangen: Die Sportler sind es gewöhnt, angeleitet zu werden. Vielleicht erfährt der Trainer nicht, dass einige viel weniger getan haben als andere.

Wie viel Vorlaufzeit braucht ein Sportler, um auf Höchstleistung zu kommen, um seinen Körper vor Verletzungen bestmöglich zu schützen?

Nehmen wir Leistungsathleten. Aus wissenschaftlicher Sicht können die Jüngeren relativ schnell wieder an ihr Niveau herankommen. Der langfristige Trainingsaufbau steht noch am Anfang. Grundsätzlich gilt das Prinzip der progressiven Belastung, und Sportler mit mehr Trainingsjahren müssen, um ihre individuelle Höchstleistung wieder erzielen zu können, wesentlich mehr und länger trainieren. Je mehr Trainingsjahre und je höher das Leistungsniveau ist, desto mehr muss man für einen viel kleineren Leistungsfortschritt investieren. Individualsportler haben zwei, drei Saisonhöhepunkte, darauf trainieren sie hin. Der Zyklus ist außer Kontrolle geraten. Turner oder Schwimmer brauchen mehr Vorlaufzeit als Mannschaftssportler, ich schätze, mindestens ein halbes Jahr.

Gibt es ein Ranking an Verletzungen, die auftreten können, wenn ein Sportler nicht gescheit vorbereitet ist?

Ich bin kein Sportmediziner. Aber mit Sicherheit stehen Muskelverletzungen ganz oben. Vielleicht übertreibt man es am Anfang auch, will zu viel. Die Belastungssteuerung sollte der Situation angemessen sein. Der Trainer muss das beeinflussen.

Was raten Sie den Amateurfußballern, Handballern, Basket- und Volleyballern? Auf Standby-Betrieb, also einem Trainingsniveau, zu bleiben oder abzuschalten, bis klar wird: Es geht bald weiter.

Eine Trainingsunterbrechung sollte nicht stattfinden. Eine Pause von fünf, sechs Wochen ist im Jahr maximal zu verkraften, wir sind schon bei sechs, sieben Wochen. Die Sportler haben sich hoffentlich fit gehalten. Aber noch einmal: Ein Turner braucht dafür das Gerät, ein Schwimmer das Wasser.

Was meinen Sie über den Profifußball? Reicht die Kleingruppen-Vorbereitung?

Wir wissen nicht, wie viel sie trainiert haben. Ich gehe davon aus, dass ein Berufssportler sein Leistungsniveau aufrechterhalten hat. Sollten mehr Verletzungen auftreten, wäre die Frage erlaubt, was habt ihr die vergangenen sieben Wochen gemacht? Ich gehe von keiner höheren Verletzungsrate aus. Da bin ich gespannt.