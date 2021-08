Es ist erstaunlich. Der Passant steht vor dem Schaufenster des Karlsruher Kohi, klickt auf dem Smartphone auf der Webseite des Kulturraums einen Button an und setzt vor seinen Augen eine Kunstinstallation in Gang.

„In Fragile“ heißt die Arbeit der jungen Künstlerin Nina McNab, bei der sich eine aus Plastiktüten verklebte Hülle unter weißen Neonblitzen aufbläht und bald darauf wieder in sich zusammensackt. Klar ist, dass die Installation zumindest die Dämmerung benötigt, um ihre Wucht zu entfalten. Das schränkt das Zeitfenster in diesen Tagen mit Ausgangssperre ab 20 Uhr natürlich dramatisch ein. Daher kann man sie auch von der heimischen Couch starten und in Echtzeit per Streaming betrachten.

„Wenn nichts passiert, geht man an einem Schaufenster ja rasch vorüber“, sagt Nina McNab. Aber Bewegung und Licht erregten Aufmerksamkeit. Das interaktive Moment sei ihr wichtig gewesen. Allerdings hätte dieses ursprünglich nicht über das Internet, sondern über einen Bewegungsmelder am Schaufenster des Kohi-Kulturraums funktionieren sollen. QR-Code und Smartphone empfinde sie immer noch als exklusiv. „Durch einen Bewegungsmelder, der vielleicht doch noch kommen wird, erreicht man vielleicht auch noch ein breiteres Publikum“, hofft sie.

Teilhabe in Isolation

Mülltüten, Plastiktüten, drei Neonröhren und ein Ventilator. Das Zubehör ist einfach, die Vorbereitung samt aufwendiger Programmierung durch Kohi-Mitglied Kirsten Bohlig aber verzwickt. Die Arbeit hat sich ausgezahlt: Analoge und digitale Elemente der Installation funktionieren einwandfrei.

„In Fragile“ kann und darf als Installation zur Corona-Zeit interpretiert werden. Ist doch eine physische Annäherung nur eingeschränkt möglich vor der Scheibe. Die digitale Interaktion schwankt zwischen vermeintlicher Teilhabe an der Aktion und der Erkenntnis eigener Isolation. Das ist spannend und kann alles Weitere im Kopf des Betrachters in Gang setzen. Der Traum der Künstlerin ist, dass ihre Arbeit die Suche nach Kriterien von Stabilität vermitteln kann.

Wegen Coron a zurück in Karlsruhe

Die 28-jährige Nina McNab aus Karlsruhe hat bis Ende 2019 in Bozen und Linz Design und Kunst studiert und wollte sich vor einem Jahr in Wien im Leben einer Freischaffenden niederlassen, als der Lockdown kam. „Nach zwei Übernachtungen bin ich zurück in die Heimat. Unter Corona-Bedingungen ein neues Leben aufzubauen, erschien mir dann doch zu schwierig“, erklärt sie ihre unerwartete Heimkehr auf Zeit.

