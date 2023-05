Von Hamburg nach Karlsruhe: Der Insektenfan und Biodiversitätsforscher Martin Husemann führt künftig das Naturkundemuseum in Karlsruhe. Dort will er sich der Digitalisierung der Bestände widmen - und dem Dialog mit den Besuchern.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Biologe und Insektenexperte Martin Husemann wird neuer Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe. Mit dem 40-Jährigen habe man «einen wissenschaftlich bestens ausgewiesenen und in Vermittlung von Wissen über Natur und Umwelt sehr engagierten neuen Direktor» gewinnen können, sagte der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Arne Braun.

Den Angaben zufolge will sich Husemann der Erforschung vor allem der heimischen Biodiversität widmen und auch die Digitalisierung der Sammlungen im Naturkundemuseum vorantreiben. Außerdem soll das Haus ein Forum für Umweltbildung und Wissensaustausch werden und die Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit des Museums mit eingezogen werden.

Der in Berlin geborene Husemann wechselt vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels und von der Universität Hamburg nach Karlsruhe. Dort tritt er zum 1. September die Nachfolge von Norbert Lenz an. Das Naturkundemuseum gehört zu den ältesten wissenschaftlich geführten Naturkundemuseen Deutschlands. In Dauerausstellungen werden auf rund 5000 Quadratmetern einheimische und exotische Tiere aus verschiedensten Regionen der Erde in ihren jeweiligen Lebensräumen gezeigt.