Baden-Württemberg Insasse soll Zellenbrand in JVA Stammheim verursacht haben

Berufsfeuerwehr Symbolbild
Die Ursache für das Feuer in der Gefängniszelle war zunächst unklar. (Symbolbild)

Nächtlicher Einsatz in Stuttgart: Zwei Justizbeamte landen im Krankenhaus, nachdem ein Häftling mutmaßlich Feuer gelegt hat. Was bisher bekannt ist.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Insasse des Gefängnisses in Stuttgart-Stammheim soll einen Brand verursacht haben, bei dem er leicht verletzt wurde. Der 51 Jahre alte Mann stehe im Verdacht, Gegenstände in seiner Zelle angezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter entdeckten den Brand am späten Mittwochabend und alarmierten die Feuerwehr, die die Flammen in kurzer Zeit löschte.

Eine 34 Jahre alte Justizbeamtin und ein 28-jähriger Kollege wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie versucht hatten, das Feuer zu löschen.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

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