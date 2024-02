Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lamya Kaddor, sieht in der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette einen großen Erfolg der Ermittlungsbehörden. «Klette, nach der europaweit mehr als 30 Jahre lang gefahndet worden war, wird nicht nur für den Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt im Jahr 1993 verantwortlich gemacht, sondern ist dringend tatverdächtig, gemeinsam mit ihren Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub verschiedene Überfälle und einen versuchten Mord zwischen 1999 und 2016 durchgeführt zu haben», sagte Kaddor am Dienstag. Die Festnahme zeige, dass die Ermittlungsbehörden handlungsfähig seien. Das gelte für alle Formen von Terrorismus und Organisierter Kriminalität. Kaddor fügte hinzu: «Jetzt muss die Spur hinsichtlich der Komplizen weiter verfolgt werden, sodass das Kapitel RAF in Deutschland endgültig juristisch abgeschlossen werden kann.»

Berlin (dpa) - Die frühere Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette (65), war zuvor in Berlin gefasst worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.