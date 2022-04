Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Stuttgart für digitale Souveränität und höhere Investitionen in Cybersicherheit geworben. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Strobl, Landesverteidigung finde heute nicht mehr nur territorial statt. «Wir müssen auch im Netz wehrhaft sein und uns verteidigen können», sagte Strobl. Weitere Investitionen in die Sicherheit im Digitalen seien notwendig. Cybersicherheit koste Geld, doch die Schäden, die bei unzureichendem Schutz entstünden, seien unvorstellbar hoch.

